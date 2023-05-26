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Серов Егор Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Серов Егор Андреевич
Фамилия
Серов
Имя
Егор
Отчество
Андреевич
Адрес
Московская губерния, Дмитровский уезд
Ценз
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