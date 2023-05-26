Андреев Василий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Василий Ильич

Андреев Василий Ильич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Андреев Василий Ильич
Фамилия
Андреев
Имя
Василий
Отчество
Ильич
Адрес
Ярославская губерния, Мологский уезд, Боронишинская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№38] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 1

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.