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Цветников Михаил Кап.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Цветников Михаил Кап.
Фамилия
Цветников
Имя
Михаил
Отчество
Кап.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость, Лихачева
Ценз
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Источник
Приложение [№35] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

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