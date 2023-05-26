Романов Мин Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Мин Фед.

Романов Мин Фед.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Романов Мин Фед.
Фамилия
Романов
Имя
Мин
Отчество
Фед.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость, Никольской
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№35] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.