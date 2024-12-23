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Кирьялов Платон Дмитр.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кирьялов Платон Дмитр.
Фамилия
Кирьялов
Имя
Платон
Отчество
Дмитр.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость, Полян
Ценз
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Источник
Приложение [№35] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

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