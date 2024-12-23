Косинов Егор Ефимов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосинов Егор Ефимов.

Косинов Егор Ефимов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Косинов Егор Ефимов.
Фамилия
Косинов
Имя
Егор
Отчество
Ефимов.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость, Талицы
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№35] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.