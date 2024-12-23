Силантьев Егор Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСилантьев Егор Захарович

Силантьев Егор Захарович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Силантьев Егор Захарович
Фамилия
Силантьев
Имя
Егор
Отчество
Захарович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Троицкая волость, Измайлова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№34] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.