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Кокушкин Михаил Григ.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кокушкин Михаил Григ.
Фамилия
Кокушкин
Имя
Михаил
Отчество
Григ.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Троицкая волость, Жабина
Ценз
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Источник
Приложение [№34] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

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