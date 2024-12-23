Борисов Иван Кириллов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Иван Кириллов.

Борисов Иван Кириллов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Борисов Иван Кириллов.
Фамилия
Борисов
Имя
Иван
Отчество
Кириллов.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Троицкая волость, Васильева
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№34] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.