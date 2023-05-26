Немцев Андрей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНемцев Андрей Дмитриевич

Немцев Андрей Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Немцев Андрей Дмитриевич
Фамилия
Немцев
Имя
Андрей
Отчество
Дмитриевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжинская волость, Новаго
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№32] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.