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Шабуров Дмитрий Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шабуров Дмитрий Федорович
Фамилия
Шабуров
Имя
Дмитрий
Отчество
Федорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ставотинская волость, Курдумова
Ценз
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Источник
Приложение [№31] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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