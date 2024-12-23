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Шершебков Николай Хрисанф.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шершебков Николай Хрисанф.
Фамилия
Шершебков
Имя
Николай
Отчество
Хрисанф.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ставотинская волость, Немирова
Ценз
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Источник
Приложение [№31] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1810
Около 1837 ст.
Двудворищи, Ярославский уезд, Ярославская губерния

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