Жаворонков Петр Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖаворонков Петр Трифонович

Жаворонков Петр Трифонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Жаворонков Петр Трифонович
Фамилия
Жаворонков
Имя
Петр
Отчество
Трифонович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ставотинская волость, Прошенина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№31] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.