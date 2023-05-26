Рожков Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРожков Александр Андреевич

Рожков Александр Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Рожков Александр Андреевич
Фамилия
Рожков
Имя
Александр
Отчество
Андреевич
Сословие
мещане
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Сереновская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№30] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.