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Косоурихин Иосиф Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Косоурихин Иосиф Васильевич
Фамилия
Косоурихин
Имя
Иосиф
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Сереновская волость, Ботова
Ценз
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Источник
Приложение [№30] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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