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Вахрамеев Иван Александров.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Вахрамеев Иван Александров.
Фамилия
Вахрамеев
Имя
Иван
Отчество
Александров.
Сословие
почетные граждане
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Сереновская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№30] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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