Безобразовы Петр Григорьевичи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезобразовы Петр Григорьевичи

Безобразовы Петр Григорьевичи

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Безобразовы Петр Григорьевичи
Фамилия
Безобразовы
Имя
Петр
Отчество
Григорьевичи
Сословие
дворяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Путятинская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№29] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.