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Червиков Димитрий Фед.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Червиков Димитрий Фед.
Фамилия
Червиков
Имя
Димитрий
Отчество
Фед.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Осеневская волость, Николо-Пенья
Ценз
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Источник
Приложение [№28] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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