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Горюнов Василий Гавр.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Горюнов Василий Гавр.
Фамилия
Горюнов
Имя
Василий
Отчество
Гавр.
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Норская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№27] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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