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Волков Диомид Лаврентьев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Волков Диомид Лаврентьев.
Фамилия
Волков
Имя
Диомид
Отчество
Лаврентьев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Норская волость, Глухова
Ценз
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Источник
Приложение [№27] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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