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Антропов Иван Гавр.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Антропов Иван Гавр.
Фамилия
Антропов
Имя
Иван
Отчество
Гавр.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Норская волость, Суринской
Ценз
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Источник
Приложение [№27] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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