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Эйсымонт Станисав Казимирович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Эйсымонт Станисав Казимирович
Фамилия
Эйсымонт
Имя
Станисав
Отчество
Казимирович
Сословие
дворяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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