Гусев Михаил Григорьев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Михаил Григорьев.

Гусев Михаил Григорьев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гусев Михаил Григорьев.
Фамилия
Гусев
Имя
Михаил
Отчество
Григорьев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость, Федоровской
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.