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Шабров Архип Андр

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шабров Архип Андр
Фамилия
Шабров
Имя
Архип
Отчество
Андр
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Давыдкова
Ценз
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Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

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