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Брынков Евдоким Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Брынков Евдоким Васильевич
Фамилия
Брынков
Имя
Евдоким
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Филинской
Ценз
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Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

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