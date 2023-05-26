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Алексеев Алексей Флегонт.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Алексеев Алексей Флегонт.
Фамилия
Алексеев
Имя
Алексей
Отчество
Флегонт.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Шульг.
Ценз
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Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

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