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Абиссов Никонор Афанас.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Абиссов Никонор Афанас.
Фамилия
Абиссов
Имя
Никонор
Отчество
Афанас.
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Дегт.
Ценз
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Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

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