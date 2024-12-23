Монаховы Филипп Егоровичи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМонаховы Филипп Егоровичи

Монаховы Филипп Егоровичи

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Монаховы Филипп Егоровичи
Фамилия
Монаховы
Имя
Филипп
Отчество
Егоровичи
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Крестобогородская волость, Горбунова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№24] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.