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Кудасов Иван Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кудасов Иван Петрович
Фамилия
Кудасов
Имя
Иван
Отчество
Петрович
Сословие
мещане
Адрес
Ярославская губерния, Ярославль
Ценз
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Источник
Приложение [№24] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

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