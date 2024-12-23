Челины Николай Яковлевичи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧелины Николай Яковлевичи

Челины Николай Яковлевичи

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Челины Николай Яковлевичи
Фамилия
Челины
Имя
Николай
Отчество
Яковлевичи
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Красносельская волость, Ченцов
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№23] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.