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Фалин Михаил Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Фалин Михаил Николаевич
Фамилия
Фалин
Имя
Михаил
Отчество
Николаевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Красносельская волость, Путятина
Ценз
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Источник
Приложение [№23] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

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