Соболев Василий Федоров. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболев Василий Федоров.

Соболев Василий Федоров.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соболев Василий Федоров.
Фамилия
Соболев
Имя
Василий
Отчество
Федоров.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Красносельская волость, Лобастова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№23] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.