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Лебедев Сергей Флегонтович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лебедев Сергей Флегонтович
Фамилия
Лебедев
Имя
Сергей
Отчество
Флегонтович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Красносельская волость, Большой с Куликовым
Ценз
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Источник
Приложение [№23] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

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