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Золин Иаков Яковлев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Золин Иаков Яковлев.
Фамилия
Золин
Имя
Иаков
Отчество
Яковлев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Красносельская волость, Краснаго
Ценз
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Источник
Приложение [№23] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

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