Пешков Ермил Акимовичи
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Пешков Ермил Акимовичи
- Фамилия
- Пешков
- Имя
- Ермил
- Отчество
- Акимовичи
- Сословие
- купечество
- Адрес
- Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость
- Ценз
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- Источник
- Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3
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