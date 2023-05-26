Муравьевы Иван Васильевичи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуравьевы Иван Васильевичи

Муравьевы Иван Васильевичи

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Муравьевы Иван Васильевичи
Фамилия
Муравьевы
Имя
Иван
Отчество
Васильевичи
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Староселева
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.