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Мухарев Николай Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мухарев Николай Александрович
Фамилия
Мухарев
Имя
Николай
Отчество
Александрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Бакланова
Ценз
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Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

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