Грунин Николай Иванов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрунин Николай Иванов.

Грунин Николай Иванов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Грунин Николай Иванов.
Фамилия
Грунин
Имя
Николай
Отчество
Иванов.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Лаврентьев-Холм
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.