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Барышев Авдей Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Барышев Авдей Павлович
Фамилия
Барышев
Имя
Авдей
Отчество
Павлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Халдеева
Ценз
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Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

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