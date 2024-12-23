Бараев Николай Суфронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБараев Николай Суфронович

Бараев Николай Суфронович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бараев Николай Суфронович
Фамилия
Бараев
Имя
Николай
Отчество
Суфронович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Олебина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.