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Донской Василий Моисеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Донской Василий Моисеевич
Фамилия
Донской
Имя
Василий
Отчество
Моисеевич
Сословие
купечество
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Еремеевская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№21] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

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