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Григорьевы Василий

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Григорьевы Василий
Фамилия
Григорьевы
Имя
Василий
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Еремеевская волость, Высока
Ценз
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Источник
Приложение [№21] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

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