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Штюрмер Борис Владимирович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Штюрмер Борис Владимирович
Фамилия
Штюрмер
Имя
Борис
Отчество
Владимирович
Сословие
дворяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Диево-Городищенская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№20] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

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