Морозов Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Павел Алексеевич

Морозов Павел Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Морозов Павел Алексеевич
Фамилия
Морозов
Имя
Павел
Отчество
Алексеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Великосельская волость, Нарядова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№19] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 1

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.