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Иродов Николай Константинович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Иродов Николай Константинович
Фамилия
Иродов
Имя
Николай
Отчество
Константинович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Великосельская волость, Великаго
Ценз
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Источник
Приложение [№19] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 1

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