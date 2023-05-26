Коротаев Акиндинь Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротаев Акиндинь Егорович

Коротаев Акиндинь Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Коротаев Акиндинь Егорович
Фамилия
Коротаев
Имя
Акиндинь
Отчество
Егорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Бурмакинская волость, Высока
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№18] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 1

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.