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Коробков Михаил Кондратьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Коробков Михаил Кондратьевич
Фамилия
Коробков
Имя
Михаил
Отчество
Кондратьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Микляевская волость, Николо-Даревны
Ценз
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Источник
Приложение [№16] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 27

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