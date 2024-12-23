Ананьев Тимофей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнаньев Тимофей Павлович

Ананьев Тимофей Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ананьев Тимофей Павлович
Фамилия
Ананьев
Имя
Тимофей
Отчество
Павлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Микляевская волость, Лыткова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№16] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 26

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.