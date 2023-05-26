Сахарнов-Наумов Алексей Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСахарнов-Наумов Алексей Захарович

Сахарнов-Наумов Алексей Захарович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сахарнов-Наумов Алексей Захарович
Фамилия
Сахарнов-Наумов
Имя
Алексей
Отчество
Захарович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Большесельская волость, Урокова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№15] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 26

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.