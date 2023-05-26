Комляков Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомляков Александр Яковлевич

Комляков Александр Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Комляков Александр Яковлевич
Фамилия
Комляков
Имя
Александр
Отчество
Яковлевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Большесельская волость, Окольникова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№15] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 24

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.